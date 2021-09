Lutto in casa Empoli: morta la madre del presidente Corsi

Una triste notizia arrivata in queste ore nell'ambiente toscano

Una triste notizia colpisce il mondo Empoli . In queste ore, è morta la madre del presidente Fabrizio Corsi . Lutto per i toscani che attraverso una nota apparsa sul sito del club e sui profili social hanno dato il triste annuncio porgendo le condoglianze a tutta la famiglia.

LA NOTA - "Tutto l’Empoli Football Club si stringe attorno alla famiglia Corsi per la scomparsa di Marisa Talini, madre del Presidente azzurro Fabrizio e nonna della Vicepresidente Rebecca. La società esprime il più profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore". Queste le parole nel comunicato apparso sul sito dell' Empoli .

Il club dovrebbe giocare una gara amichevole questa sera. Vedremo se ci saranno novità in merito o se la squadra di Andreazzoli scenderà comunque in campo magari con il lutto al braccio in segno di omaggio alla signora Marisa e al patron Corsi.