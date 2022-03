M. Serena: “Juve da scudetto con Vlahovic. La Sampdoria rischia la Serie B”

L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina ha detto la sua sul campionato italiano

Redazione ITASportPress

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Juventus e Verona, Michele Serena. "Allegri lo conosciamo da tanti anni. È al posto giusto al momento giusto. Può fare la differenza. Si capiscono bene lui e la società e stanno bene assieme". Juventus esclusa dalla corsa scudetto? "Non sono esclusi secondo me. Un rientro importante lo hanno già fatto. Tanti risultati utili consecutivi, mentalità ritrovata, "corto muso". Ha gli scontri diretti da giocare e vincere, e non è tagliata fuori secondo me".

La Sampdoria rischia la Serie B?

"Ha possibilità di salvarsi ma sta rischiando. La posizione in classifica non è invidiabile. Questa è la realtà. Devono pensare e lottare per la salvezza, che è l'obiettivo che hanno da raggiungere".

Fiorentina: Italiano è tra i migliori allenatori del momento?

"Non solo nel momento, direi da qualche anno a questa parte. Ha fatto cose egregie in Serie C, B e A. Non è più una sorpresa nonostante sia la prima esperienza sua in una squadra di un certo livello. È da qualche anno che sta facendo molto bene".

Vlahovic ha fatto bene a lasciare la Fiorentina per andare alla Juventus?

"Trovatemi un calciatore che dica di no alla Juventus... Il suo non è un salto nel vuoto, è un salto in avanti. Si migliorerà continuamente".