Maccarone: “Tifo Samp e spero si salvino con Giampaolo. Occhio a Pinamonti”

L'ex attaccante del Siena ha detto la sua sul calcio italiano

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore, fra le tante, di Empoli, Siena e Middlesbrough.

Su Empoli-Napoli: “Mi aspetto una gara complicata. Il Napoli deve tenere le speranze alte per lo Scudetto, mentre l’Empoli, che ha fatto un girone di ritorno non bellissimo, è tanto che non fa risultato, avrà voglia di riscatto. Giocare in casa sarà un vantaggio”.

Su Pinamonti: cosa manca per diventare da Nazionale?: “Quest’anno ha fatto un ottimo campionato, Ultimamente sta segnando meno, ma è frutto dei mancati risultati della squadra. Penso che abbia dimostrato che può far bene e che sta bene in Serie A. Ora sta a lui crescere e migliorare. Il prossimo anno sarà quello della conferma. Le potenzialità le ha tutte, dipenderà anche dalle sue scelte del prossimo anno”.

Sarebbe servito Pinamonti per gli spareggi ai Mondiali?: “Non si può sapere. Con le sue caratteristiche magari sì, come magari no. In quella rosa c’era già Scamacca, che per questioni fisiche non ha giocato. Scamacca lo vedo simile per caratteristiche a Pinamonti”.

Su Scamacca:“Aveva già fatto bene a Genova e si è riconfermato a Sassuolo”.

Quanto è calato il livello della Serie A? “Basta vedere gli attaccanti italiani delle prime sei squadre. C’è solo Immobile che gioca. Questo dato ci deve fare riflettere, forse dovremo dare più importanza ai giovani italiani per giocare nelle grandi squadre. Quando arrivai io in Inghilterra nel 2002 c’erano già tredici campi da calcio per allenarsi. In Italia mancano le strutture. In Olanda per esempio una società di media classifica ha un impianto importante per far crescere i giovani. Inoltre guardano di più i loro giovani e li valorizzano”.

Rifaresti la scelta di andare a giocare in Inghilterra? “Sì, è stata un’esperienza importante. Non mi piace guardare il passato, e non bisogna pentirsi. Se andavi all’estero uscivi dai radar della Nazionale perché era meno seguito il calcio estero. Si vedeva poco dalla tv”.

La Sampdoria si salva? “Spero. Sono molto legato a Giampaolo, farò il tifo per loro”.

Sei mai stato vicino al Napoli? “Ci sono stati due interessamenti, ma nulla di concreto. Se non erro prima che arrivasse Cavani, molti anni fa, quando io ero al Siena”.