Maggio esalta il Napoli: “Ha più consapevolezza. E ora non sente la pressione”

Christian Maggio esalta il rendimento del Napoli, a punteggio pieno dopo quattro gare in Serie A

In pochi si sarebbero aspettati una partenza così veemente da parte del Napoli. Gli azzurri sono a punteggio pieno dopo quattro turni, forti anche di un successo importante contro la Juventus. Christian Maggio, ex difensore del club partenopeo, spiega il suo punto di vista sul momento degli uomini di Luciano Spalletti ai microfoni di "Il Mattino": "Rispetto al 2015-2016 mi sembra evidente che il Napoli abbia maturato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. Mi sembra che i ragazzi non sentano più quella pressione che invece per noi era un peso difficile da reggere lì in vetta alla classifica con tutti dietro a rincorrere. Quello stesso anno c'erano anche Koulibaly e Insigne che adesso rappresentano l'ossatura del Napoli di Spalletti. Kalidou è cresciuto tantissimo e ora è un giocatore di livello mondiale. Discorso analogo anche per Lorenzo che in questi ultimi tre o quattro anni ha avuto un'evoluzione importante. Da capitano si è molto responsabilizzato".