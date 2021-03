Dopo 41 giorni torna a vincere il Genoa. Serata d’oro per i rossoblu’ che hanno rimontato il Parma in vantaggio nel primo tempo con una perla di Pellè. Nella ripresa Ballardini manda in campo Scamacca, che trova subito il pareggio e poi la ribalta con la doppietta personale. Scatto salvezza per il Genoa, che ritrova la vittoria che mancava da 6 gare; il Parma resta al penultimo posto in classifica.