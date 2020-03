Maglia di José Mauri nella collezione di Dybala, l’ex Milan: “Ti faccio un bonifico”

Ogni calciatore durante la carriera colleziona le maglie degli avversari. Spesso finiscono per postare gli immensi ripostigli stra colmi di maglie delle squadre e degli avversari affrontati. Tra questi anche Paulo Dybala che su Instagram ha sfoggiato la sua personalissima collezione. Tra le maglie anche quella di Ronaldihno, Riquelme e…José Mauri. La maglia numero 4 dell’ormai ex giocatore del Milan è esposta in primo piano vicino a quella dell’altro argentino Rodrigo de Paul.

INSTAGRAM – Dopo aver postato la foto, lo stesso José Mauri ha commentato in maniera scherzosa il post di Dybala: “Grazie fratello! Ora passami il cbu così faccio un bonifico per avermi messo in prima fila”. Tra i commenti anche quello del suo ex compagno di squadra Sorrentino: “La mia dov’è?”.