Maicon: “All’Inter scudetto di cartone? Dopo quattro di fila…”

L'ex terzino dell'Inter Maicon ha parlato della sua esperienza in nerazzurro

L’ex terzino dell’Inter ed eroe del triplete Maicon, attualmente al Sona in Serie D, ha parlato nel Q&A di StarCasinò Sport. Subito una domanda sul suo soprannome il Colosso: “Non mi sarei mai aspettato un soprannome del genere, mi è piaciuto quando me lo hanno dato, i tifosi dell’Inter mi chiamano ancora così. In nerazzurro un ricordo speciale è certamente il gol contro la Juve, eravamo in un momento difficile in campionato e se avessimo vinto quella gara avremmo fatto un balzo verso lo scudetto. Il più forte con cui ho giocato è sicuramente Ibrahimovic, in Zlatan c’era qualcosa di speciale, avevamo capito tutti che sarebbe diventato un campione”.