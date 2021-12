Maicon: “L’Inter di Inzaghi gioca meglio di quella di Conte”

L'ex terzino dell'Inter dice la sua sulla squadra nerazzurra terza in classifica

Si trova in Brasile l'ex terzino di Inter e Roma Maicon che però lascerà il caldo mare per accomodarsi alle 18, ora italiana, sul divano di casa per seguire il match di Serie A dell'Olimpico tra i giallorossi e i nerazzurri. Alla Gazzetta dello Sport Maicon ha detto la sua sull'Inter: «È senza dubbio la più forte. Mi piace anche il Napoli, ma è un gradino sotto. Vedo l’Inter avanti perché ha aggiunto gente di qualità come Dzeko e Calhanoglu, gioca meglio che con Conte. E perché in mezzo c’è un giocatore che mi esalta: Brozovic. Non era così prima, è cresciuto, ha una qualità di gioco impressionante».