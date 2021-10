Maifredi: “Chiesa è il Cristiano Ronaldo italiano”

Il commento verso il derby

Intervistato in esclusiva da TMW , Gigi Maifredi ha parlato delle vicende d'attualità del calcio italiano. In modo particolare della Juventus e del derby della Mole del weekend.

JUVE - Si parte dal trionfo bianconero in Champions contro il Chelsea: "La vittoria col Chelsea rappresenta un bel tonico però nel contempo deve far fare un ragionamento: se la squadra avversaria ha avuto il 60%-70% di possesso palla significa che sei tornata al contropiede e non è il cliché che voleva darsi la Juve. Però sono analisi che adesso puoi fare con tranquillità e con il sorriso", ha detto Maifredi sul match vinto dalla Juventus e sul gioco espresso dagli uomini di Allegri.