“Maignan come Van Basten”, il paragone che fa felice il portiere del Milan

Bobo Vieri elogia il portiere del Milan

Redazione ITASportPress

Prima lo scudetto a Lille poi quello in Italia col Milan. Mike Maignan è stato tra i protagonisti della stagione in rossonero conclusasi con la vittoria del Tricolore e per Christian Vieri, storico ex bomber italiano, proprio il portiere è stato determinante per il successo finale.

Parlando a Sportmediaset, Bobo ha elogiato il francese e si è soffermato in generale a parlare di alcuni singoli giocatori tra Diavolo e Inter.

Prima dell'elogio a Maignan, ecco un passaggio su Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. "Lautaro Martinez per l’Inter in questo momento è indispensabile. Non ci penso proprio a venderlo anche perché bisogna trovare un sostituto all’altezza. Se poi è una questione economica è un discorso diverso…", ha detto Vieri sui possibili rumors di mercato.

Dall'interista al milanista, con le parole al miele per Maignan e non solo: "Maignan è il Van Basten dei portieri, è fenomenale, non si riesce a fargli gol. Anche questo è un merito di Maldini. Al Milan sono stati bravi ad aspettare anche Tonali, da Pioli a Maldini hanno avuto pazienza e sono stati ripagati. Tonali sarà fondamentale per il calcio italiano nei prossimi 10 anni. Maldini ha esperienza che gli altri non hanno".