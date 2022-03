Maignan e Tomori vittima di razzismo a Cagliari: il portiere risponde sui social

Il portiere risponde agli insulti razzisti a Cagliari

Una vittoria che conferma la leadership in classifica per il Milan. Ma la festa rossonera in quel di Cagliari alla Unipol Domus non è completa a causa degli insulti razzisti ricevuti da Maignan e Tomori da parte dei tifosi sardi al triplice fischio. Una brutta situazione che ha generato un parapiglia finale di cui si parlerà a lungo.