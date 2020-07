Malagò esalta la Juventus: “Si è conquistata un posto nella storia”

La Juventus ha vinto il suo nono scudetto di fila. I tre punti ottenuti contro la Sampdoria hanno sancito il successo del Tricolore con due giornate d’anticipo. Grande festa per i bianconeri e per Maurizio Sarri che, al termine di una stagione decisamente insolita, hanno confermato il loro primato in Italia. A render merito alla Vecchia Signora, anche Giovanni Malagò, numero uno del CONI, che su Twitter ha espresso il suo pensiero sul trionfo appena ottenuto dai piemontesi.

Juventus campione: il messaggio di Malagò

“Ancora una volta Juventus!”, ha esordito quasi da tifoso Malagò su Twitter. “In una stagione così particolare per lo sport, i bianconeri sono riusciti a superare le difficoltà e a ritagliarsi un posto nella storia conquistando il nono scudetto consecutivo. Complimenti Juventus!”. Parole che rendono omaggio alla squadra di Maurizio Sarri al suo primo titolo in Serie A e in assoluto primo successo con la Juventus.

