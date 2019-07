Malcuit, l’agente: “Pépé è amico di Kevin, ma si è scatenata un’asta…”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Bruno Satin, procuratore di Kevin Malcuit, terzino azzurro ma, in questo caso, soprattutto grande amico di Nicolas Pépé, obiettivo di mercato della squadra di Ancelotti.

L’agente ha fatto il punto sulla situazione che riguarda l’esterno del Napoli e il calciatore del Lille: “Pépé al Napoli? Dall’inizio non ho pensato ad un approdo al Napoli. Andare a Dimaro per ascoltare è diverso da firmare. Al Lille fa comodo tutto questo perché c’è un’asta per il giocatore e per lui stesso. Nicolas è amico di Kevin, si sentono sempre, gli ha chiesto dell’ambiente e dello staff, un po’ di tutto insomma”. E sul proprio assistito: “Malcuit? L’obiettivo è essere titolare, giocare le gare più importanti ed avere la possibilità di andare in nazionale. Scudetto? Si parla sempre di rinforzi, ma il primo passo è tenere tutti, e questo il Napoli lo sta facendo, poi si possono inserire delle pedine e credo che alla fine arriverà qualcuno per Ancelotti”.