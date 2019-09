Malcuit, parla l’agente: “Sta crescendo molto, ma vorrebbe essere il titolare del Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, circa la situazione del suo assistito al Napoli, al momento chiuso dall’exploit di Di Lorenzo (prossimo alla convocazione con l’Italia di Mancini): “Contro il Lecce Ancelotti ha dato a Kevin una opportunità e ha voluto dimostrare che è totalmente parte di questa squadra, sta continuando a lavorare per migliorarsi, cercando di essere più incisivo e determinante in fase offensiva nei cross. È già comunque tanto cresciuto nel giro di un anno, ma per rendere questa crescita effettiva dovrebbe giocare di più, essere il titolare, altrimenti non è semplice misurare il miglioramento. Non credo sia il miglior terzino destro del mondo, ovviamente, ma è forte, è ripartito e ha tanta voglia di dimostrare che può fare il titolare fisso”.