Maldini ammette: “Parlo con Gazidis, ma non so se resterò al Milan”

In casa Milan ci si interroga sul futuro. I rossoneri sono alle prese con l’ennesima rifondazione tecnica, dato il possibile arrivo di Ralf Rangnick. L’innesto del tedesco solleva più di un dubbio sull’eventuale riconferma di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico o all’interno della dirigenza.

LE PAROLE DI MALDINI

Lo stesso Maldini commenta le voci sul suo futuro ai microfoni di DAZN: “Questa squadra ha già dimostrato di sentire poco le distrazioni dall’esterno. Le voci degli ultimi giorni non sono nuove, ci hanno fatto il callo. La dimostrazione di serietà di questo gruppo è di alto livello. Non so se avrò un futuro da ambasciatore, vorrei arrivare bene alla fine di questa stagione, perché possiamo ancora raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poi arriverà il momento di decidere il nostro futuro. Non so se resterò, è una domanda difficile: per chi ha avuto il papà capitano per tanti anni e il figlio che gioca qua non può che esserci un grande legame. Io e Gazidis parliamo spesso, ma si tende ad aspettare il finale di stagione”.