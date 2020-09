Maldini avverte il Milan: “Servono risultati. Sono 7 anni che non siamo in Champions…”

Il Milan sogna in grande, ma manca ancora un ultimo step. Paolo Maldini traccia la via ideale per il Diavolo rossonero. L’ex capitano si sofferma su questo aspetto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: “Da dirigente, come nella vita, c’è sempre da migliorare. Sono sette anni che si parla di Champions e non ci qualifichiamo. Credo che nella scorsa stagione sia stato creato qualcosa di diverso, e il progetto è stato confermato. I frutti si devono vedere: non ci è stato chiesto di andare in Champions, ma di provarci. Non ci poniamo limiti, è giusto riconoscere che ci sono squadre più attrezzate, ma se ci sarà l’occasione proveremo a farci trovare pronti. Avevamo delle priorità e siamo riusciti a metterle a posto. Avevamo un’idea su come costruire la squadra condivisa con la società, tenendo conto dell’ingaggio e del monte ingaggi. In questo senso siamo coerenti con quanto fatto lo scorso anno”.

MERCATO

Infine Maldini commenta la situazione del mercato: “Abbiamo ancora speriamo due turni preliminari di Europa League, poi ci sarà una stagione intensa. Una delle priorità è sicuramente il difensore centrale, a centrocampo con l’arrivo di Tonali siamo più che tranquilli. Milenkovic e Ajer non sono i nomi più caldi, ce ne sono altri. Questi due possono far parte di quel novero. Ma in questo momento non sono i nomi sui quali stiamo lavorando”.