Maldini jr. e Diaz fanno sorridere il Milan che soffre ma batte lo Spezia

Rossoneri che giocano meglio nella ripresa contro uno Spezia che ci mette tanto orgoglio

Successo sofferto del Milan sul terreno dello Spezia con il punteggio di 2-1. Gara sbloccata nei primi minuti del secondo tempo: a segnare è Daniel Maldini, di testa, nel giorno del suo debutto da titolare in A. Sorrisi, applausi ed emozione dalla tribuna, con papà Paolo visibilmente commosso. Incredulo e felice. Poi il palo di Leao e l'occasione per il pari sprecata da Maggiore. Gol falliti e tanta intensità in campo e nel finale di gara Daniele Verde su conclusione deviata in rete da Tonali trova il pareggio delle aquile ma a 3' dalla fine Ibrahim Diaz trova la rete del 2-1. Il Milan non gioca bene nel primo tempo e fa meglio nella ripresa. Lo Spezia ha messo tanto cuore e orgoglio ma non è bastato. La squadra di Pioli torna in vetta alla classifica in attesa delle partite delle avversarie.