Malesani esalta Conte: “Un martello, ha cambiato la testa all’Inter”

L'ex tecnico analizza il lavoro svolto dall'allenatore salentino

Alberto Malesani, ex allenatore, ha commentato l'operato di tecnico salentino in un'intervista a Il Foglio: "Conte gli ha fatto fare il cambio di mentalità, gli ha cambiato la testa, ai giocatori, ma non solo a loro. Ha fatto capire a tutti che non basta stare all’Inter per sentirsi realizzati, ma bisogna vincere. Conte è un martello non tanto in campo, ma per come gestisce il cambiamento nella testa. Comunque la bacchetta magica non ce l’ha nessuno, l’allenatore è importante ma se riesce nella formazione del giocatore, se sa entrargli nella testa L’allenatore bravo non fa danni".