Malinovsky lancia l’Atalanta: Fiorentina battuta in casa 2-1

L’Atalanta torna a vincere a Firenze dopo 27 anni e lo fa nel momento migliore. Infatti i nerazzurri sfruttano la caduta della Roma e allungano il passo nella corsa al quarto posto. Esce sconfitta la Fiorentina per 2-1. In avvio di gara l’Atalanta si rende pericolosa con Ilicic e Castagne. La mira non è precisa e Dragowski sfodera i riflessi sull’inserimento dell’esterno. La Fiorentina incassa, ma appena può si rende pericolosa. Cutrone manca il bersaglio, mentre Chiesa non sbaglia andando al tiro al volo dopo un colpo di testa di Toloi. I nerazzurri sfiorano il pareggio con Pasalic al termine del primo tempo, ma nella ripresa cambiano marcia. Al 49′ Zapata ribatte in gol dopo l’incursione di Gomez e la risposta di Dragowski. Pulgar sfiora il nuovo vantaggio della Fiorentina. Per la svolta dell’incontro bisogna aspettare il 72′: Malinosky va al tiro e trova l’intervento incerto di Dragowski che vale il 2-1 per la Dea.