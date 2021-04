Malinovskyi, ancora due assist: record in Serie A come… Luis Figo

Ancora una prova magistrale e, soprattutto, due assist per i compagni. Ruslan Malinovskyi si è preso l’Atalanta e dopo la vittoria contro la Fiorentina si è portato a casa anche un bellissimo dato statistico da record.

Come riporta Opta, infatti, i due passaggi vincenti per Zapata, autore di una doppietta contro la Viola nel match valido per la 30^ giornata di Serie A, consentono al giocatore ucraino di eguagliare un big del calcio internazionale: Luis Figo.

Malinovskyi da record

Grazie alla prestazione contro la Fiorentina e ai due passaggi vincenti effettuati, Malinovskyi è diventato il primo calciatore dal 2013 ad aver realizzato almeno 2 assist in due partite di Serie A consecutive. L’ultima volta ci era riuscito Andrea Lazzari nel 2013. Ma per trovare uno straniero bisogna andare ancora più indietro nel tempo. Era dai tempi di Luis Figo nel 2007 che nessuno raggiungeva questo risultato. Un dato che mostra l’importanza del classe 1993 per l’Atalanta di Gasperini.