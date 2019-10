Malinovskyi, l’agente: “Lo voleva il Napoli, ma l’Atalanta…”

Positivo l’impatto di Ruslan Malinovskyi con il campionato italiano. Il centrocampista, in estate, è stato acquistato dall’Atalanta, che ne ha prelevato il cartellino dal Genk. Sull’ucraino vi è stato a lungo anche l’interesse del Napoli, come confermato dal suo agente Sergiy Serebrennikov ai microfoni di CalcioNapoli24.

NAPOLI – “Il Napoli era interessato nei suoi confronti, però poi non ha mai affondato il colpo. L’Atalanta, invece, ha fatto un investimento importante e noi siamo felici della scelta che abbiamo fatto: i nerazzurri sono un grande club, con un’importante struttura societaria. Il Napoli sta facendo bene, tutte le squadre hanno degli alti e bassi. Gli azzurri, in ogni caso, possono passare il girone in Champions”.