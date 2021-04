Malinovskyi lancia l’Atalanta, ma Cristante la riprende: la Roma impone l’1-1

Un punto a testa tra nerazzurri e giallorossi

Gol e spettacolo. Roma-Atalanta non era una partita banale sulla carta e come tale si è confermata. I bergamaschi dominano la prima frazione, concludendola in vantaggio grazie alla rete di Malinovskyi. Nella ripresa i giallorossi approfittano della superiorità numerica e trovano il pari con Cristante. Per entrambe le squadre si muove la classifica.

In avvio di gara è botta e risposta tra le due squadre. Zapata e Malinovskyi vanno ripetutamente al tiro, ma Pau Lopez fa buona guardia. Di Dzeko e Pellegrini le migliori occasioni della Roma, murati al momento della conclusione o imprecisi nella mira. Al 26' si rompe l'equilibrio: Malinovskyi si inserisce tra Cristante e Ibanez e supera Pau Lopez. L'Atalanta ha l'occasione per dilagare, ma i suoi giocatori non riescono a concretizzare le numerose chance capitate. Nella ripresa la Roma alza i ritmi, ma soffre le ripartenze dei nerazzurri. Muriel spreca da due passi il raddoppio e poco dopo l'Atalanta resta in dieci per l'espulsione di Gosens. Al 75' la Roma trova il pari con una gran conclusione di Cristante. Nel finale i giallorossi spingono sull'acceleratore per provare a portarsi in vantaggio. Dzeko e Borja Mayoral sprecano la possibile rete del vantaggio. In extremis, prodezza di Gollini su Carles Perez per evitare lo svantaggio.