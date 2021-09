Mamadou Coulibaly, la dedica dopo il gol per… non prendere schiaffi

Il giocatore ha esultato e dedicato la rete a sua figlia

Mamadou Coulibaly , secondo gol in stagione con la Salernitana in Serie A e... prima importante dedica per sua figlia che sta per arrivare. Il calciatore ha siglato la rete del 2-2 contro il Verona nel match della quinta giornata e ha esultato mettendosi la palla sotto la maglia e successivamente facendo il gesto della culla.

Una festa che, in occasione del primo gol in campionato arrivato contro il Bologna, il calciatore 22enne si era scordato di fare e non l'aveva passata liscia. Come riporta Fanpage, infatti, a raccontare questa curiosità è stato il diretto interessato: "La dedica è speciale perché deve nascere la mia prima figlia. Volevo dedicarle anche il primo di Bologna ma era troppo bello ed emozionante, era stato il primo gol in serie A e mi sono dimenticato". E poi ancora: "Questa volta mi sono ricordato subito, così quando torno a casa non prendo gli schiaffi", ha ammesso MamadouCoulibaly.