Mancini: “Kokorin può giocare in qualsiasi squadra anche nel Real Madrid”

L’ex allenatore dello Zenit Roberto Mancini ha commentato il trasferimento alla Fiorentina dell’attaccante dello Spartak Alexander Kokorin . “Posso solo dire cose positive su di lui sia come calciatore che come persona. Kokorin è un campione. Avrebbe potuto facilmente giocare per qualsiasi squadra, compreso il Real Madrid. Ha le gambe veloci, un bel tiro e tanta qualità” -riferisce al quotidiano La Nazione Mancini. L’importo della trattativa dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro, il club italiano ha offerto ad Alexander un contratto con uno stipendio di circa 1,7 milioni di euro l’anno. Allo stesso tempo, in base ai termini di un accordo con lo Spartak, calcolato fino all’estate del 2023, Kokorin riceverà 3 milioni di euro. Kokorin si è trasferito allo Spartak l’estate scorsa come a parametro zero dopo la fine dell’avventura allo Zenit. In questa stagione, il 29enne attaccante russo ha giocato 8 partite nella Premier League russa, segnato 2 gol (entrambi su rigore) e fornito 1 assist.