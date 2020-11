Mandragora sogna la Juventus: “Sarebbe un privilegio essere allenato da Pirlo”

Il presente di Rolando Mandragora si chiama Udinese. Il centrocampista italiano, infatti, è uno dei punti di forza dello scacchiere di Luca Gotti. Tuttavia il giocatore sembra sognare per sé un futuro decisamente differente.

SOGNO

Infatti lo stesso Mandragora rivela le sue ambizioni ai microfoni di Sky Sport”In un periodo buio, quello dell’infortunio, la Juve ha creduto in me e questo è motivo di grande orgoglio. Farò di tutto per guadagnarmi quella maglia, è un sogno e un obiettivo e tutto passa dalle prestazioni con l’Udinese. Costruendo in campo posso arrivare in bianconero, a giocare con giocatori molto forti. Sarebbe un privilegio poter essere allenato da un grande ex giocatore come Pirlo”.