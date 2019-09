Mandzukic, addio alla Juventus: pista a sorpresa dopo i tanti rifiuti

Mario Mandzukic potrebbe vestire presto una nuova maglia. Il croato non rientra più nei piani della Juventus e il suo futuro è ancora in bilico. Nonostante le tante offerte rifiutate anche nei confronti di big d’Europa, il bomber potrebbe ancora partire.

Il mercato termina il 2 settembre, ma non dappertutto. Infatti, come riporta Tuttosport, per Mandzukic potrebbe esserci una pista a sorpresa che lo porterebbe nella Stars League in Qatar. Lì, il mercato termina il 30 settembre e quindi il centravanti avrebbe ancora tutto il tempo di capire e decidere. Quasi sicuramente Sarri non lo inserirà nella lista per la Champions League e all’attaccante classe ’86 resterebbe soltanto il campionato, in cui, comunque, non sarà quasi mai protagonista nell’undici titolare.

Per Mandzukic due le opzioni: restare fino a gennaio, sperando di giocare, oppure partire subito e mettersi a disposizione di una nuova società che punta su di lui.