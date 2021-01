Mandzukic si presenta: “Scudetto al Milan possibile ma tanta strada da fare. Sarri? No comment…”

Giornata di presentazione in casa Milan per Mario Mandzukic. Il centravanti, appena arrivato in rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Diversi passaggi interessanti per il croato soprattutto relativamente alla lotta scudetto e il passato in bianconero sotto la guida di Maurizio Sarri.

Mandzukic si presenta

Parte subito dalle sue condizioni fisiche Mandzukic: “Mi stavo preparando da diversi mesi, mi sono allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato il Milan e sarei rimasto a casa a vedere la Tv e non avrei accettato, ma sono pronto a supportare la squadra e dare il mio contributo”. “Io e Ibra insieme? Abbiamo tante gare nelle gambe e siamo esperti, è importante incutere timore e proteggere i compagini e poi combattere, come fanno tutti nel nostro gruppo”.

Sullo scudetto: “C’è ancora un lungo percorso da ree per arrivare a fine stagione, ma se guardiamo a come sono state le ultime gare del Milan, con tutti in campo che corrono, credo che sarà sempre più facile vincere le nostre gare e provare ad arrivare al titolo”.

Infine un pensiero anche sulla Juventus e su Maurizio Sarri: “Quando avremo la Juve come avversaria si è rivali in campo, fuori siamo amici. Spero che i tifosi del Milan possano rientrare presto allo stadio. Sempre avuto uno splendido rapporto con i tifosi della Juve, li rispetterò per sempre, ma accade sempre così quando si cambia squadra. Su Sarri preferisco non parlarne”.