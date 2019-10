Maradona, appello a Mertens: “Nessuno ti amerà come Napoli. A De Laurentiis dico…”

Con la doppietta realizzata contro il Salisburgo Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha superato come numero di gol la leggenda azzurra Diego Armando Maradona. Un risultato incredibile che lo stesso Pibe de Oro ha voluto celebrare dicendosi contento del risultato del belga. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex 10 argentino ha commentato anche i rumors di mercato appellandosi al buon senso del calciatore e del presidente.

RECORD – “Il sorpasso di Mertens? Per me non è stato un dispiacere. Anzi, l’ho applaudito, Mertens. Quando ha fatto gol ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. Ora mi aspetto che come fece Hamsik, anche Dries mi mandi la maglietta del sorpasso, ma con una bella dedica. Perché una sua 14 ce l’ho, ma non è dedicata”.

MERCATO – Sui rumors che vorrebbero Mertens lontano da Napoli, Maradona non fa giri di parole: “Gli posso dire che se è giusto per un professionista cercare sempre più ricchi ingaggi, è vero anche che in nessun altro angolo del mondo si sentirebbe amato, rispettato, coccolato e importante come a Napoli”. E rivolgendosi direttamente a Mertens: “‘E io, caro Dries, te lo dico perché tutte quelle belle sensazioni le ho vissute. Pensaci, insomma’”. Messaggio anche per il presidente De Laurentiis sempre in tema mercato: “‘Caro presidente, questo ragazzo non fartelo scappare. Ha più di trent’anni, lo so, ma corre e gioca e fa gol con le freschezza e l’entusiasmo di un ragazzo'”.