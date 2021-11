Maradona, il Napoli annuncia: “Cerimonia con tifosi prima della Lazio”

L'omaggio del Napoli ad un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro

Ad un anno dalla sua morte, il mondo del calcio non dimentica. Diego Armando Maradona resterà indelebile per sempre nella mente di tutti gli appassionati del mondo del pallone ed in particolare di quelli del Napoli .

Proprio dal club partenopeo, infatti, arriva un importante annuncio. In occasione della gara di campionato contro la Lazio, in programma domenica alle ore 20.45, la società prepara una festa commemorativa con tanto di presentazione di una statua dedicata appunto al Pibe de Oro.

NOTA - Sul sito ufficiale del club azzurro è possibile leggere il comunicato ufficiale: "In occasione della gara di campionato Napoli-Lazio, in programma domenica alle ore 20.45, la SSC Napoli invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. La serata vivrà un momento di intensa commozione per la cerimonia di commemorazione in onore di Diego Armando Maradona, durante la quale verrà inaugurata e presentata la statua dedicata al grande Pibe de Oro. Si invitano pertanto i tifosi ad arrivare per l’apertura dei tornelli che è fissata per le ore 17".