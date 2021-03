Maradona Jr rifiuta la Juventus: “Non la allenerei mai. E Agnelli non mi chiamerebbe”

“In futuro mi piacerebbe diventare allenatore”. Diego Armando Maradona Jr ha le idee chiare su cosa fare nei prossimi anni. Il figlio del mitico Pibe de Oro, scomparso a novembre per un arresto cardiaco, ha destato scalpore per una sua affermazione durante la trasmissione Tiki Taka: “Se mi offrissero la panchina della Juventus? Neanch morto!”. La dichiarazione ha sollevato subito un vespaio di polemiche in studio e Maradona si è affrettato a puntualizzare: “Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe…”.

QUI NAPOLI

Poi Maradona commenta il momento del Napoli di Gattuso: “Rimaniamo convinti di voler sapere tutta la verità, non è stato un caso, sicuramente. Siamo contenti dell’appoggio che tante persone stanno dando a noi come famiglia, che stiamo combattendo questa guerra per la verità”.