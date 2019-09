Maradona pazzo di Lozano. L’agente: “Può sorprendere”

Il Napoli si lecca le ferite per la sconfitta contro la Juventus, ma guarda avanti fiducioso per le prime prodezze di Hirving Lozano. Un tifoso speciale del messicano è Diego Armando Maradona. Lo riporta l’agente del Pibe de oro, Stefano Ceci ai microfoni di Radio Marte: “Maradona è entusiasta dall’arrivo di Lozano, il calciatore gli piace ed ha tutte le credenziali per fare bene a Napoli. Speriamo però che oltre a Lozano, tutto il Napoli torni a girare. Accordo Maradona-Napoli? Anni fa proposi a De Laurentiis di coinvolgere Maradona non come allenatore, ma come uomo immagine del Napoli anche perché il marketing che porta con se Diego, non ha eguali. De Laurentiis mi ha risposto che lo avrebbe valutato”.