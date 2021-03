Marchegiani critica Cristiano Ronaldo: “Ha sbagliato le due partite più importanti per la Juve”

Un martedì da incubo e una domenica da re. La scorsa settimana ha avuto due volti per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha vissuto in prima persona la clamorosa eliminazione della Juventus contro il Porto, in cui non è stato esente da critiche, come per l’atteggiamento troppo remissivo in occasione del gol qualificazione dei lusitani. Poi il riscatto parziale in campionato contro il Cagliari.

CRISTIANO, NON CI SIAMO!

La prestazione deludente in Champions ha stupito anche Luca Marchegiani. L’ex portiere di Torino, Lazio e Chievo Verona ha spiegato a Sky Sport cosa lo ha colpito: “Quando si ha a che fare con un campione così, si va sempre sopra le righe. Cristiano ha toppato le due partite più importanti della Juventus col Porto, è un dato di fatto. Ma è un giocatore eccezionale, i numeri danno da soli la dimensione del suo valore”. Ora la Juventus ci riprova con il campionato: l’Inter, però, non attende e resta distante 10 punti.