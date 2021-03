Marchionni: “La Juve dovrà puntare lo scudetto fino alla fine. Cristiano Ronaldo…”

L’ex calciatore di Juventus e Fiorentina Marco Marchionni ha parlato ai microfoni di Tmw, dove ha analizzato l’eliminazione dei bianconeri dalla coppa europea: “Quando si parlava del Porto come di una vittima sacrificale, non si pensava al fatto che chi arriva agli ottavi di Champions, ci arriva per meriti e niente è casuale o scontato. L’eliminazione della Juventus è un peccato perché avrebbero potuto superare il turno, anche visto come si era messa la partita. Mi dispiace da italiano perché la Juve avrebbe potuto portarci fino in fondo alla Champions League. Acquisto di Ronaldo un flop? No, assolutamente. Fin quando la matematica non consegnerà il titolo all’Inter, la Juve dovrà puntare al decimo scudetto consecutivo. Dipenderà molto anche dai nerazzurri vista la distanza, ma dovranno provarci perché nel calcio mai dire mai. La Juventus è un club che programma con largo anticipo”.