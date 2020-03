Marchisio a tutto campo: “Grande per il Milan. Tonali? E’ in crescita

Dopo gli apprezzamenti a Paul Pogba e il consiglio di tornare alla Juventus, Claudio Marchisio è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di SkySport.

CARRIERA – Riguardo alla volontà di voler chiudere la stagione all’estero, il principino ha risposto così: “Non sarei stato sincero e coerente con me stesso. Ho avuto la fortuna di vivere quel sogno che avevo da bambino, sono arrivato a giocare e a vincere tanto con la Juventus, la squadra del mio cuore”.

CENTROCAMPO – Alla domanda su chi secondo lui è il centrocampista più forte del mondo questa è stata la sua risposta: “Finché non smetterà per me il migliore resta Iniesta, ma c’è anche De Bruyne. Anche da noi ci sono tanti centrocampisti forti come Pjanic e Tonali sta crescendo nonostante un Brescia in difficoltà ed è da queste circostanze che si vede un grande talento per il futuro”.