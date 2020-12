Marchisio avverte Pirlo: “Il tempo stringe. Inter favorita, Milan come la Juve di Conte”

La Juventus si affaccia al 2021 con più dubbi che certezze in questo momento. I bianconeri devono colmare un gap importante in classifica nei confronti di Milan e Inter, mentre in Champions dovranno vedersela con il Porto agli ottavi di finale.

DIFFICILE

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha commentato a Tuttosport la situazione dei bianconeri: “Il progetto di Pirlo è complicato perché il tempo stringe nel calcio, soprattutto alla Juve. Io continuo a pensare che la Juve possa vincere, ma i rischi sono tanti. D’altra parte è stata una scelta coraggiosa quella di cambiare tecnico proprio in questa stagione. La scelta di Pirlo comunque mi affascina molto, soprattutto il suo modo di vedere il calcio. Ci vorrà grande unità di intenti all’interno dello spogliatoio”. Infine un commento sulla corsa al titolo: “Nel Milan rivedo la Juve di Conte, il gruppo è molto unito. L’Inter invece è la favorita perché sfrutta una rosa forte e la continuità della squadra”.