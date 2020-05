Marchisio difende Chiellini: “Anche nell’Inter c’è chi odia la Juventus”

La presentazione dell’autobiografia di Giorgio Chiellini non è decisamente passata inosservata. Il difensore della Juventus dapprima ha rivelato di aver attaccato tra le pagine Mario Balotelli e Felipe Melo, ex compagni tra Nazionale e Juventus. Poi ha dichiarato di detestare l’Inter. Claudio Marchisio ha espresso la sua opinione sul caso dell’amico, con cui ha condiviso i successi bianconeri degli ultimi anni. Queste le parole dell’ex centrocampista a Radio 24: “Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall’altra parte è così. Con il Napoli ci dividevamo il primato, qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così”.