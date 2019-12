Marchisio difende la “sua” Juventus: “Ma quali difficoltà, si ha sempre da ridire…”

Il 2-2 interno con il Sassuolo è costato alla Juventus il primato, passato nelle mani dell’Inter di Antonio Conte. Un risultato che ha fatto storcere la bocca ai più, con i bianconeri che sono stati però difesi dal loro ex centrocampista Claudio Marchisio, che ha così parlato a margine della cerimonia di consegna del Premio Fortunato.

DIFFICOLTA‘ – “La Juventus non è in difficoltà, si trova sempre da ridire, anche quando vince dieci partite di fila. Sicuramente per noi è più bello vedere una Serie A più combattuta, è più interessante”.