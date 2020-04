Marchisio è sicuro: “Scudetto alla Juventus? I giocatori non lo accetterebbero…”

Claudio Marchisio ha la Juventus nel cuore. Una fede incondizionata che lo ha visto protagonista di tantissime battaglie sul campo e non. Ed è proprio di calcio giocato che, in un certo senso, il Principino ha parlato ai microfoni di Sportmediaset ipotizzando la ripresa del campionato o l’eventuale stop definitivo che vedrebbe, forse, l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia proprio ai bianconeri, ora in vestta alla classifica.

NO GRAZIE – Non ha dubbi Marchisio riguardo alla possibile reazione dei suoi ex compagni alla possibile assegnazione dello scudetto a tavolino: “Credo che i giocatori della Juventus sarebbero i primi a non accettarlo, come credo che qualsiasi sportivo non debba accettare una situazione del genere. Se non si dovesse ripartire bisognerà trovare, tramite le federazioni, il modo di portare avanti questa situazione: quindi non assegnare lo Scudetto e vedere quali squadre andranno in Europa”. E sulla recente ipotesi del patron della Lazio su una partita secca tra bianconeri e laziali: “Non voglio entrare in polemica perché Lotito è favorevole, ma credo che sia una cosa che non stia né in cielo né in terra: un campionato, se deve essere finito, non riguarda due squadre ma anche le altre”.

