Marchisio: “Juventus-Inter? I nerazzurri si giocano tutto, ma i bianconeri…”

Cresce l’attesa per la gara tra Juventus e Inter, in programma domenica sera in un Allianz Stadium a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Della sfida, ai canali della Lega Serie A, ha parlato l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio.

BIG MATCH – “La Juventus è solida e consapevole della propria forza, ha un grande tasso tecnico: credo che saranno ancora i bianconeri a vincere lo scudetto. La partita di domenica potrebbe essere decisiva per il futuro dell’Inter, potrebbe aprire un nuovo ciclo dopo gli ultimi anni negativi, ma la Juventus sa come si gestiscono questi momenti. Conte? Non è vero che la sua squadra gioca solamente in contropiede: credo che sia una sua idea di gioco per far alzare gli avversari. Antonio punta molto sull’aspetto mentale di ogni calciatore. E’ diverso da Sarri, sarà una sfida intrigante”.

JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO SICURO: “PASSEREMO IL TURNO”