Marchisio: “Ronaldo ha portato tanti gol alla Juventus. Manca una nuova base”

Amato e criticato: gli ultimi mesi di Cristiano Ronaldo alla Juventus si sono rivelati piuttosto altalenanti. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha trascinato la formazione italiana in Serie A con gol pesanti, ma non si è ripetuto in Europa, come dimostra la clamorosa eliminazione per mano del Porto agli ottavi di finale. Una delusione che segue le amarezze contro Ajax e Lione nelle stagioni precedenti.

BILANCIO

Dunque come si può giudicare l’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus finora? Claudio Marchisio ha provato a rispondere alla domanda in un’intervista per Cronache di Spogliatoio: “Il Real ha perso molto senza lui, al suo posto non è arrivato nessuno. Neanche come personalità o peso specifico. Hazard non ci è riuscito. Ronaldo alla Juventus ha portato la sua grandissima vena di gol, lo abbiamo visto il primo anno quando ha ribaltato l’Atletico, che notoriamente non concede tanti gol. Negli anni di Ronaldo si è tralasciato dietro qualcosa: acquisti che dovevano essere importanti ma non lo sono stati, lo zoccolo duro si avvicina al ritiro e i giovani non sono riusciti a creare un nuova base”.