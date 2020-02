Marcolin esalta Demme: “Sembra il Pizarro della Roma…”

Due vittorie consecutive per il Napoli, che sembra essersi lasciato alle spalle il periodo nero. Decisivo per il cambio di rotta per gli azzurri l’arrivo del centrocampista Diego Demme, che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è stato così elogiato da Dario Marcolin.

IMPATTO – “Demme ha avuto un impatto importante, era il regista che serviva agli azzurri. Sembra di vedere il Pizarro della Roma: costruisce, recupera palloni e si fa trovare anche nell’aria avversaria. E’ un play che tocca cento palloni senza mai sbagliare. Con lui Zielinski e Fabian Ruiz sono più liberi”.

