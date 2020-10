Marotta attacca: “Oggi all’Inter manca un rigore netto, serve più dialogo con la classe arbitrale”

Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport dopo un fallo non sanzionato su Perisic: “Innanzitutto della partita parlerà l’allenatore dell’Inter, per vincere bisogna buttare dentro la palla. Credo sia doveroso da parte mia quella che è la mia opinione riguardo ad alcuni episodi arbitrali. Il VAR come ben sapete interviene solo in caso di chiaro errore dell’arbitro, questo non deve significare che gli errori devono essere fatti sempre verso di noi. Oggi all’Inter manca un rigore netto, utilizzare parzialmente il VAR può incidere il risultato. Dopo sei partite è giusto fare questo tipo di analisi. Tutto il mondo del calcio era favorevole all’utilizzo della tecnologia, anche se gli errori non possono essere debellati totalmente. Un arbitro che è alle prese con diverse situazioni in un’area di rigore ha bisogno di essere aiutato dal VAR. Come le critiche arrivano ai giocatori e agli allenatori è necessario che anche la classe arbitrale faccia attenzione. La penalizzazione avviene per tutti i club, non voglio che questo sia un’alibi per il risultato. Se ci fossero più momenti per poterci confrontare con la classe arbitrale ci creerebbe meno tensione, fino ad oggi non ci sono state riunioni. Piccinini non doveva neanche arbitrare se non fosse stato per l’infortunio di Pairetto”.