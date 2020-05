Marotta non si nasconde: “Tonali promettente, per lui c’è la fila. Lautaro…”

Nel mercato che verrà l’Inter cercherà di lavorare in entrambe le fasi. Sia in entrata, sia in uscita i nerazzurri faranno delle operazioni, anche se le voci ora insistono solamente su una possibile cessione di Lautaro al Barcellona. Per il capitolo centrocampo invece, da Milano si continua a monitorare il talento del Brescia Sandro Tonali.

MAROTTA – A proposito di questi due temi è intervenuto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta che ai microfoni di cittàceleste ha parlato così di Tonali: “Il ragazzo è molto giovane promettente. Su di lui c’è la fila, vedremo”. L’ex dirigente bianconero ha poi frenato le voci sulla cessione di Martinez: “Tutto fermo. Non ci sono novità al momento”. Dalla Spagna i rumors però sembrano ben altri con il Barcellona che sarebbe pronto a fare follie pur di portare il classe 1997 al Camp Nou. Tanto dipenderà anche dalla situazione economica in cui si troveranno i club dopo la pandemia.