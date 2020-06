Marotta parla del futuro di Lautaro Martinez

Lautaro-Barça è un binomio che ci accompagna ormai da gennaio. La società blaugrana ha forte interesse nei confronti del giocatore, ma Beppe Marotta ha messo un freno sulla presunta trattativa.

Lautaro resta

Intervenuto ai microfoni di SkySport Marotta ha parlato così della situazione legata all’attaccante argentino: “Lautaro che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo perché ha fatto un inizio di stagione straordinario, è giovane e ha qualità. Abbiamo detto più volte che l’Inter è una società che non intende vendere i suoi giocatori e, se il giocatore non vuole andar via, ce lo teniamo stretto. Sicuramente è un ragazzo giovane, è lusingato dell’attenzione dei grandi club. E’ umano che ci sia un’attenzione ma da parte nostra c’è la voglia di trattenerlo e da parte sua non ha manifestato concretamente la voglia di andar via. Sono ottimista che si possa continuare con lui anche l’anno prossimo”.