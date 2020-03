Marotta: “Recuperare gare e poi procedere nel calendario è ipotesi plausibile”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per parlare delle recenti vicende del calcio nostrano con i rinvii delle gare di Serie A e non solo. Ecco le sue parole:

CAMPIONATO – “Prima di tutto voglio parlare come cittadino italiano e sono preoccupato per i rischi che corrono le persone. Se poi metto i panni del dirigente sportivo voglio dire che il mio intervento era per riportare l’equità e la tranquillità dello svolgimento del campionato che comunque rappresenta un patrimonio del mondo sportivo. Noi, come Inter, dopo aver subito quella decisione, abbiamo convocato un consiglio informale per confrontarsi e arrivare ad una decisione nel rispetto della regolarità. Ci troviamo con alcune squadre che non giocano da due giornate come Inter e Sassuolo e questo può provocare danni”. “Se il lunedì la Lega Calcio chiede di utilizzare le porte chiuse e vengono indicate tali partite, non si capisce perché poi non sia stato fatto. Questo il motivo della mia arrabbiatura. Mi riferisco a tutte le gare non solo a Juventus-Inter”.

INTER – “L’Inter è disposta a giocare il 9 marzo a Torino? Noi abbiamo chiesto alla Lega di convocare assemblea con due o tre ipotesi di data. Se questa è la data, che io ho appreso mediaticamente, è già una decisione più corretta. Ma ripeto, ancora non posso dire nulla”. “L’idea di recuperare le partite rinviate e poi procedere con il proseguimento del campionato? Credo sia già successo in passato che il campionato sia stato sospeso e sia poi ripartito dalla giornata saltata. Recuperare queste gare mi sembra un’ipotesi plausibile. Ipotizzare date, come il 13 maggio, mi sembra fuoriluogo”.

SERIE A – “Molti allenatori hanno espresso perplessità su come è stato affrontato il tutto. Abbiamo sentito Liverani e Gasperini per esempio. Ci vuole esperienza e competenza per valutare certe cose. Tecnicamente un’interruzione come questa provoca anche dei problemi ai giocatori che si sono allenati per l’impegno e poi è stato annullato tutto, senza motivo perché si poteva decidere tutto prima. Spostare tutto a maggio significa portare i giocatori a fare anche 9 gare”.