Marotta: “Serie A a 18 squadre. Superlega è grido d’allarme”

Parla il dirigente dell'Inter

IMPEGNI - "Il rischio d’impresa è dei club, se Fifa e Uefa vogliono rimodellare il calendario lo tengano presente. La Champions nel 2024 aumenterà di 100 partite. La Fifa vuole il Mondiale biennale: ma la tutela delle società dov’è? Se ti do un giocatore per due mesi perché devo pagarlo io? Mondiale biennale? Sono contrario. Significa limitare le attività dei club e aumentare l’usura e il rischio di infortunio dei calciatori".

SERIEA - Poi la necessità di modificare il format del massimo campionato: "Si deve scendere a 18 squadre e non solo", ha detto Marotta. "Le leghe inferiori stanno in piedi grazie a un concetto mutualistico di assistenza. Per le leghe minori si potrebbe reintrodurre il semiprofessionismo".