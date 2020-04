Martinez, un club inglese cerca di sorpassare il Barcellona

Tutti pazzi per Lautaro Martinez. L’argentino dell’Inter sarà sicuramente l’oggetto del desiderio di molti club del mercato estivo. Le voci, già da gennaio, danno il nerazzurro vicinissimo al Barcellona, ma dall’Inghilterra fanno sapere che anche un club di Premier farà di tutto per strapparlo all’Inter.

MANCHESTER CITY – Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe disposto a pagare l’intera clausola rescissoria per portare il classe 1997 all’Etihad. Insomma, all’orizzonte si prospetta un vero e proprio braccio di ferro di mercato per El Toro. Intanto, il Real Madrid resta a guardare aspettando il momento giusto per intavolare una trattativa.