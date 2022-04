Materazzi: “Juventus-Inter? Vorrei fosse decisivo Barella. Su Dybala…”

Parla l'ex difensore nerazzurro

Redazione ITASportPress

E' il weekend di Juventus-Inter e il grande ex nerazzurro Marco Materazzi non si è sottratto dal parlare del derby d'Italia. Sogni scudetto, fattori decisivi per la sfida e tanto altro.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Matrix ha detto: "Scudetto possibile per l’Inter? Non si può lasciare niente d’intentato. Le prossime due partite sono difficili, Juve e Verona, poi però il calendario può essere migliore delle rivali. Non c’è altro da fare che crescere nel gioco, ritrovare sicurezze e motivazioni. A inizio stagione essere tra le prime quattro era il minimo, adesso è il traguardo. Se poi viene di più...".

Sulla gara di domenica: "Chi deciderà Juve-Inter? Mi farebbe immenso piacere che fosse Barella. Ora è in difficoltà, ma se siamo lassù è perché ci ha portati lui con le sue corse infinite. Altrimenti Bastoni".

Dal match al mercato con l'ipotesi Dybala in nerazzurro: "Mi piacerebbe tantissimo. Alla Juve forse stanno cercando di correggere gli errori del passato, hanno tentato l’all-in con Cristiano Ronaldo e non gli è andata bene. Arrivabene è stato chiamato per far quadrare i conti e quindi si prendono certe decisioni. Ma la Juve ha anche fatto un gran colpo: Vlahovic. Grandissimo per l’età, i gol che ha fatto e soprattutto quelli che farà. Ha messo a posto l’attacco per sette-otto anni, è uno dei centravanti top mondiali. Mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui, perché è uno che le dà e le prende: ci saremmo divertiti", ha commentato Materazzi.