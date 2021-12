Materazzi: “Roma-Inter? Ricordo che Mourinho si arrabbiò di brutto per…”

Parla Matrix, grande ex nerazzurro e grande fedelissimo di Mou

MOU - Nello specifico sullo Special One: "Se Mourinho è sempre lo stesso? Sì, per me non è cambiato. Si trova in un ambiente diverso, un ambiente stimolante. È in un momento di reset per la sua carriera. Siamo avversari ma tutti facciamo un po' il tifo per lui. Adesso nel suo cuore c'è la Roma, è un professionista, vorrà vincere. Fino al fischio d'inizio sarà amore e ricordi, poi sul campo sarà battaglia".