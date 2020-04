Matri pazzo di Barzagli: “Avevo il suo poster, era il mio protettore”

Tra i primi giocatori a costruire il ciclo vincente della Juventus c’è anche Alessandro Matri. L’attaccante, ora in forza al Brescia, fu decisivo nella conquista dei primi due scudetti bianconeri. Matri è stato uno dei protagonisti del format “A casa con la Juve” lanciato dai canali ufficiali del club campione d’Italia in carica. Il bomber ha svelato un retroscena particolare: “Mi attaccavo il poster di Barzagli in camera in ritiro. Lo consideravo il mio protettore”.

QUARANTENA – Matri si è poi soffermato sugli aspetti più problematici della quarantena, in particolar modo sulla cura estetica: “Hanno provato a farmi tagliare i capelli, ora mi son fatto crescere la barba. Tanti bruttini con la barba sono migliorati, vedi Barzagli, Pirlo… A me ha fatto l’inverso, mi ha peggiorato”.